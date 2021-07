Zverev schafft gegen Djokovic die Sensation

Es war sein großes Ziel. Der Golden-Slam! Das ist, wenn ein Spieler alle vier Grand-Slam-Turniere gewinnt und im selben Jahr auch noch die Gold-Medaille an den Olympischen Spielen holt. Dieser Traum, der bisher nur Steffi Graf geglückt ist, ist für Novak Djokovic nun vorbei. Schuld daran ist der Deutsche Alexander Zverev. Nach einem miserablen ersten Satz, den der Deutsche mit 1:6 abgeben musste, kämpfte er sich zurück in die Partie und gewann in drei Sätzen mit 1:6, 6:3 und 6:1.

Nach schwachem Beginn kam Zverev immer besser ins Spiel. Nach dem in 37 Minuten klar verlorenen ersten Satz wurde der Deutsche immer stärker, verwandelte in dem dann 45 Minuten dauernden zweiten Durchgang seinen zweiten Satzball. Im entscheidenden Satz gelang Zverev gleich im ersten Spiel ein Break gegen den diesjährigen Australian-Open-Champion, French-Open- und Wimbledon-Sieger – von da an war er überlegen und verwandelte seinen zweiten Matchball. Für Djokovic platzte damit der Traum vom Golden Slam, dem Gewinn aller vier Grand-Slam-Turniere und Olympia-Gold innerhalb eines Jahres.





(L'essentiel/Florian Osterwalder)