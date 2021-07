Ries und Geniets treten als Team für Luxemburg an

Sie treten als einzige Luxemburger als Team bei diesen Olympischen Spielen an: Kevin Geniets (24) und Michel Ries (23). Die beiden Radfahrer werden an einem knallharten Rennen teilnehmen. Nach 180 Kilometern, müssen sie auch noch den Mikuni Pass bewältigen – 6,8 Kilometer bei einer durchschnittlichen Steigung von 10 Prozent. Zieleinlauf ist am Fuße des Mount Fuji.

Ries und Geniets kennen sich schon lange und kommen gerade von einem Höhen-Kurs in den Alpen. Dieser habe sie einander nähergebracht. «Es war toll, zwei Wochen zusammen zu verbringen», verrät Ries lächelnd. «Wir hatten eine Menge Spaß, harte Arbeit macht die Dinge im Anschluss einfacher.»

Obwohl die beiden nicht zu den Favoriten gehören – sie stehen weit hinter Leuten wie Tadej Pogacar, Wout Van Aert oder Primoz Roglic – wollen sie sich nicht mit einer Zuschauerrolle zufrieden geben. «Wir haben nichts zu verlieren», erklärt Michel Ries. «Ich bin nicht nur gekommen, um dabei zu sein, ich will performen», fügte Geniets hinzu. Christine Majerus ihrerseits wird am Sonntagmorgen erstmals antreten, am Mittwoch folgt das Zeitrennen.

(tv/L'essentiel)