Großherzog Henri und Macron allein auf weiter Flur

Mittwoch, 21. Juli

Fußball Fehlstart für US-Fußballerinnen

Weltmeister USA um Starspielerin Megan Rapinoe unterlag dem WM-Dritten Schweden unerwartet deutlich mit 0:3 (0:1). Brasilien feierte beim 5:0 (2:0) gegen China einen perfekten Turnierstart. Im Eröffnungsspiel setzte sich Großbritannien gegen Chile mit 2:0 (1:0) durch. Vor dem Anpfiff hatten beide Teams inklusive des Schiedsrichtergespanns mit einem Kniefall ein starkes Zeichen gegen Rassismus gesetzt. Das IOC hatte erst vor einigen Tagen das jahrelange Verbot von Athletenprotesten aufgehoben.

Olympia 2032 IOC vergibt Sommerspiele an Brisbane

Brisbane ist Gastgeber der Olympischen Spiele 2032. Die Metropole im australischen Bundesstaat Queensland erhielt am Mittwoch von der 138. Session des Internationalen Olympischen Komitees in Tokio den Zuschlag für die Sommerspiele in elf Jahren.

Reiten Australier positiv auf Kokain getestet

Nach einem positiven Doping-Test auf Kokain ist der australische Springreiter Jamie Kermond suspendiert und vorläufig für die Olympischen Spiele gesperrt worden. Wie der australische Reiterverband am Mittwoch mitteilte, war der 36-Jährige bei einer Kontrolle am 26. Juni positiv getestet worden. Kermond, der am Dienstag nach Tokio reisen sollte, kann die Öffnung der B-Probe beantragen. Er war als einer von drei Springreitern für die neunköpfige australischen Equipe nominiert worden.

Corona Athletinnen positiv getestet

Die niederländische Skateboarderin Candy Jacobs und die chilenische Taekwondo-Kämpferin Fernanda Aguirre sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die 31-jährige Jacobs machte ihren Fall am Mittwoch bei Instagram öffentlich. Sie kann bei der olympischen Premiere ihrer Sportart am kommenden Montag nicht an den Start gehen. Das Nationale Olympische Komitee Chiles vermeldete, dass die 23 Jahre alte Aguirre bereits bei der Ankunft positiv getestet wurde und ebenfalls nicht antreten kann. Beide müssen in eine zehntägige Quarantäne.

Softball Japan siegt im ersten Wettkampf

Gastgeber Japan ist mit einem 8:1-Sieg im ersten Softball-Spiel des olympischen Turniers gegen Australien in die Sommerspiele gestartet. Der sportliche Auftakt-Wettkampf fand am Mittwochvormittag zwei Tage vor der eigentlichen Eröffnungsfeier in Fukushima statt, rund 300 Kilometer nördlich der Hauptstadt.

Bei Olympia wird in Fukushima neben Softball auch die Männer-Variante Baseball gespielt. Beide Sportarten feiern bei den Spielen von Tokio eine Rückkehr ins Programm. Von 1996 bis 2008 wurde Softball bei den Sommerspielen gespielt, Baseball war 1992 bis 2008 dabei.

Eröffnungsfeier Wenige Würdenträger erwartet

Zur Eröffnungsfeier werden deutlich weniger Würdenträger aus dem Ausland anreisen als ursprünglich geplant. Wie ein Sprecher der Regierung in Tokio am Mittwoch bekanntgab, würden führende Vertreter von voraussichtlich rund 15 Ländern und internationalen Organisationen erwartet. Als einer der wenigen Staatsoberhaupte wird Großherzog Henri anwesend sein. Unter anderem in seiner Funktion als Mitglied des Interantionalen Olympischen Komitees wird er an der Eröffnungsfeier sowie bei verschiedenen Wettbewerben zugegen sein.

Außerdem hat sich Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron angekündigt. Paris wird 2024 Austragungsort der Sommerspiele sein. Die Eröffnungsfeier findet wegen Corona am Freitag bis auf die wenigen Offiziellen und Würdenträger ohne Zuschauer statt. Wie viele ausländische VIPs am Ende an der Zeremonie genau teilnehmen werden, könne sich bis zur letzten Minute noch ändern, hieß es.

