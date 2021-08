Er war der letzte der zwölf Luxemburger, die sich für die Olympischen Spiele qualifiziert hatten. In der kommenden Nacht ab 2.05 Uhr geht Charel Grethen an den Start zum 1500-Meter-Vorlauf. Hinter ihm liegen zwei Jahre –Angefangen mit einer Achillessehnen-OP 2019, die nicht leicht waren für den Luxemburger. Dennoch konnte er die coronabedingte Verschiebung der Spiele nutzen und qualifizierte sich im letzten Moment für seine zweite Olympia-Teilnahme. 2016 in Rio war er noch über die 800 Meter am Start.

«Es war eine Entlastung, aber ich habe seit der Operation alles getan, was ich konnte», sagte Grethen, die in diesem Jahr zweimal den Landesrekord über 1500 Meter auf schließlich 3:36,75 Minuten verbesserte. «Die Verschiebung hat mir in gewisser Weise geholfen, aber ich wusste nicht, wo ich stehe, da lange Zeit keine Wettbewerbe stattfanden», sagt Grethen, für den genau das aber auch zum Problem wurde: «Diese Zeit hat mich zweifeln lassen». Mit seiner Qualifikationszeit zählt der Luxemburg nicht zu den Favoriten auf eine Halbfinal-Teilnahme, dennoch soll die Quali für ihn nicht zum Schaulaufen werden.

«Es ist ein sehr hohes Ziel, aber ich habe in den letzten Monaten gezeigt, dass ich gut in Form bin und an diesem Tag dabei sein kann», gibt sich der gebürtige Tüntinger kämpferisch. In Rio de Janeiro schied Grethen im Vorlauf über 800 Meter aus. Doch der 29-Jährigen kann bereits seine Teilnahme in Tokio als einen Sieg verbuchen.

(TV/L'essentiel)