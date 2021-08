Olympia-​​Läufer räumt ganze Reihe Trinkflaschen ab

Thoughts on Amdouni knocking over an entire row of water before taking the last one? pic.twitter.com/qrPaSzxLBW — Ben St Lawrence (@bennysaint) August 8, 2021

Für große Empörung im Netz sorgt aktuell eine Szene beim Marathon der Männer bei den Olympischen Spielen. Der Franzose Morhad Amdouni bedient sich am Erfrischungsstand bei den Wasserflaschen und räumt dabei alle übrigen vorderen Flaschen ab. Seine Gegner gehen leer aus.

Kommentatoren sind sich einig: Das war Absicht! «Die Goldmedaille für den größten Schwachkopf [...] geht an Morhad Amdouni...», schreibt etwa der britische Journalist Piers Morgan.

BREAKING: The Gold medal for biggest d*ckhead of the Tokyo Olympics goes to French marathon runner Morhad Amdouni who deliberately knocks over all the water for his fellow competitors…Unbelievable! pic.twitter.com/D4IwmlAHlL — Piers Morgan (@piersmorgan) August 8, 2021

Ein niederländischer Politiker sah in der in der Endplatzierung der Gerechtigkeit Genüge getan. «Abdi Nageeye (Holland) war direkt hinter ihm und bekam keine Flasche. Nageeye gewann Silber. Amdouni kam als 17. ins Ziel. Karma is a bitch...», frohlockte er auf Twitter.

Morhad Amdouni (France) deliberately knocks over all the water for his fellow contesters in the marathon. Abdi Nageeye (Holland) was directly behind him and didn’t get a bottle. Nageeye won silver. Amdouni finished 17th. Karma is a bitch. #Olympics pic.twitter.com/R9YP64T7OI — Peter Valstar (@pvalstar) August 8, 2021

Der Franzose selbst bestreitet die Vorwürfe. Zunächst hatte er sich auf Instagram entschuldigt – durch aufkommende Erschöpfung sei er unkonzentriert gewesen. Dennoch warfen ihm einige User weiterhin grobe Unsportlichkeit vor, woraufhin er auf Facebook ein weiteres Statement veröffentlichte, «um den sinnlosen Diskussionen, die durch das Video ausgelöst wurden, ein Ende zu setzen». Er habe direkt am Anfang des Tisches versucht, eine der in Wasser gekühlten Flaschen zu greifen. «Dadurch werden sie glitschig», wodurch sie ihm entglitten sei.

Tatsächlich fand der Marathon am Sonntag bei Temperaturen um 30 Grad und sehr hoher Luftfeuchtigkeit statt. Etwa 30 Teilnehmer, darunter auch Favoriten, gaben vorzeitig auf.

