Olympia-​​Boxer wollte Gegner Ohr abbeißen

Die Szene im Schwergewichts-Fight im Juni 1997 ging um die Welt: Tyson klammerte sich gegen Holyfield und schnappte nach dem Ohr seines Gegners. Ein Stück davon biss er ab. Der Kampf wurde daraufhin beendet, Tyson disqualifiziert. Die US-Box-Ikone verlor daraufhin auch seine Lizenz.

Marokkos Olympia-Boxer Youness Baalla hat sich Tyson offenbar zum Vorbild genommen. Denn er nahm seinen neuseeländischen Gegner David Nyika auch in den Klammer-Griff und schnappte nach dessen Ohr. Glücklicherweise konnte er die Biss-Attacke nicht erfolgreich zu Ende bringen.

Morocco’s Youness Baalla tried to bite the ear of New Zealand’s David Nyika!!! #Boxing #Tokyo2020 pic.twitter.com/N6LJIqjb6S