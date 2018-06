«Dizzy» strampelt mit letzter Kraft ins Ziel des RAAM

Artikel per Mail weiterempfehlen

Er hat es wieder geschafft: Der luxemburgische Amateursportler Ralph Diseviscourt ist beim legendären Race across America (RAAM) im Ziel angekommen. Der 41-Jährige überquerte am Freitag um 11 Uhr MESZ als Zweitbester die Ziellinie in Annapolis im US-Staat Maryland. «Dizzy» benötigte für die gut 4900 Kilometer zwischen Oceanside (Pazifikküste) bis Annapolis neun Tage, zwölf Stunden und 33 Minuten.

Damit war der Luxemburger schneller als bei seinem ersten Antritt, als er nach zehn Tagen, 18 Stunden und 19 Minuten ins Ziel rollte. Sieger wurde dieses Jahr Christoph Strasser aus Österreich, der das RAAM bereits zum fünften Mal gewann. Strasser hatte die Ziellinie bereits nach acht Tagen, einer Stunde und 23 Minuten überquert.

«Beiß' noch einmal auf die Zähne»

Auf den letzten Kilometern durfte Diseviscourt auf die Unterstützung seiner Familie zählen. Bevor er den Horror-Berganstieg auf die Appalachen in Angriff nahm, schickte ihm seine Frau eine aufmunternde Botschaft auf Facebook: «Allez Ralph, beiß' noch einmal auf die Zähne, motivier dich und fahr drauf los! Vollgas! Durch diese verdammten Berge bis zur Ziellinie. Du kannst es schaffen.»

Die Motivationsspritze hatte der hauptberufliche Bankangestellte dringend notwendig. Das Wetter machte dem Luxemburger dieses Jahr gehörig zu schaffen. Wegen eines gefährlichen Sturms musste er am Mittwoch eine längere Pause einlegen. Doch «Dizzy» ließ sich nicht entmutigen – und schaffte es mit letzter Kraft und einer tollen Zeit ins Ziel des härtesten Radrennens der Welt.

(L'essentiel)