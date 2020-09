Wout van Aert gewinnt die fünfte Tour-​​Etappe

Der Belgier Wout van Aert hat die fünfte Etappe der 107. Tour de France gewonnen. Der Belgier siegte am Mittwoch nach 183 Kilometern von Gap nach Privas im Massensprint vor dem Niederländer Cees Bol vom deutschen Sunweb-Team und dem Iren Sam Bennett. Die deutschen Fahrer spielten im Finale keine große Rolle.

Das Gelbe Trikot des Gesamtführenden verlor der Franzose Julian Alaphilippe nach einer 20-Sekunden-Zeitstrafe an den Briten Adam Yates. Superstar Alaphilippe, der die Führung in der Gesamtwertung am zweiten Tag übernommen hatte, erreichte das Ziel neben den Anwärtern auf den Gesamtsieg zwar im Hauptfeld, wurde bestraft und liegt nun 16 Sekunden hinter Yates. Der Franzose hatte 17 Kilometer vor dem Ziel eine Getränkeflasche angenommen.

Am Donnerstag endet die sechste Etappe nach 191 Kilometer auf dem 1560 Meter hohen Mont Aigoual. Eine richtige Bergankunft ist es nicht, auch wenn es vom Col de la Lusette - einem Berg der ersten Kategorie - 14 Kilometer vor Etappenende noch weiter hinauf geht. Womöglich bietet sich eine gute Chance für Ausreißer.

(L'essentiel/dpa)