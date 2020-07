Diseviscourt knackt einen Rekord nach dem anderen

Ralph Diseviscourt hat es geschafft: Weltrekord! Am Sonntag hat der Luxemburger den 24-Stunden-Rekord des Australiers Mitch Anderson aus dem vergangenen Jahr (894,35 Kilometer) geknackt. Der 44-jährige Luxemburger schaffte auf einem völlig flachen Rundkurs von fast 4,4 Kilometer um den oberen Stausee des Wasserkraftwerks Vianden, 211 Runden und somit 915,39 Kilometer.

Seit Samstag um 14 Uhr ermutigten den Ultra-Radsportler einige Dutzend Zuschauer auf einer Plattform mit Blick auf den Rundkurs um den Stausee des Kraftwerks Our. Heute, 24 Stunden später schlug der Luxemburger «Dizzy» nicht nur den Rekord von Mitch Anderson aus dem Jahr 2019, sondern auch Christoph Strassers Mehrkampfrekord (913 km) bei den 24-Stunden-Weltmeisterschaften. Mit einer sensationellen Durchschnittsgeschwindigkeit von 38,1 Stundenkilomtern brachte er es auf eine Distanz von 915,39 Kilometer.

Seit Samstagnachmittag war der BIL-Mitarbeiter bei hervorragenden Wetterbedingungen auf dem Rundkurs unterwegs – in der Nacht begleitet von den Scheinwerfern des Assistenzfahrzeugs. Auf seinem Zeitfahrrad sitzend konnte er kaum die herrliche Aussicht vom Gipfel des St. Nikolaus, oberhalb von Vianden, oder den Sonnenaufgang genießen.

Der Wiltzer war während der gesamten 24 Stunden seiner Zeit voraus und stellte eine Reihe von Rekorden auf: 100 Kilometer in 2:19 Stunden, 100 Meilen in 3:47 Stunden, 500 Meilen in 21:01:44. Kurz vor 10.30 Uhr am Sonntagmorgen hatte er den Rundkurs nach 20:25,00 Stunden 180 umrundet und ist somit 782 Kilometer gefahren – mit einer beeindruckenden Durchschnittsgeschwindigkeit von über 38 Stundenkilometer.

Ralph Diseviscourt, der jährlich etwa 45.000 Kilometer auf dem Rad zurücklegt und bereits mehrere große Ultra-Radrennen wie das Rennen durch Italien (2016, 2018, 2019) und die Race macros France (2019) gewinnen konnte, hat sich nach der coronabedingten Absage seines Sommerziels, der «Trans-Siberian Extreme» ein neues Ziel gesetzt: Den 24-Stunden-Rekord zu knacken - und das mit Erfolg.

(nc/L'essentiel)