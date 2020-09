Doping-​​Razzia bei der Tour de France

Gegen ein Team der am Sonntag zu Ende gegangenen Tour de France ist eine Voruntersuchung wegen des Verdachts auf Doping eingeleitet worden, das bestätigt die Staatsanwaltschaft gegenüber der Nachrichtenagentur AFP am Montag. Zwei Menschen wurden demnach am Abend in Polizeigewahrsam genommen.

Die Ermittlung wurden von der Abteilung für öffentliche Gesundheit der Staatsanwaltschaft Marseille eingeleitet, sagte Staatsanwalt Dominique Laurens. Konkret seien bei dem World-Tour-Team Gesundheitsprodukte gefunden worden, darunter Arzneimittel und insbesondere eine Methode, die als Doping bezeichnet werden könne.

Den Angaben zufolge, die der AFP von einer der Ermittlung nahestehenden Quelle zur Verfügung gestellt wurden, sind die Hotelzimmer von mehreren Fahrern des Arkea-Samsic-Teams durchsucht worden. Die Quelle bestätigte damit Berichte von Journal du Dimanche und der Sportzeitung L'Équipe , die zuerst über den Fall berichtet hatten. Die Polizei durchsuchte demnach die Unterkünfte der kolumbianischen Fahrer, sowie der Masseure des Teams und die Fahrzeuge des Teams. Die Mannschaft hatte in der Nähe des Wintersportorts Méribel in den französischen Alpen zu diesem Zeitpunkt Quartier bezogen. Die Behörden wollten diese Information der Zeitung nicht bestätigen. Die französische Anti-Doping-Behörde (AFLD) soll nicht an den Untersuchungen beteiligt gewesen sein, wie die französische Sportzeitung schreibt.

