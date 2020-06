Ben Gastauer ist nicht bei der Tour de France dabei

In dem von der Coronavirus-Epidemie erschütterten Radsportkalender beginnen sich die Teams langsam für den Rest des Jahres zu organisieren. Das Team AG2R gab am Dienstag eine Vorauswahl von zwölf Fahrern für die Tour de France bekannt, die Corona-bedingt erst am 29. August starten und bis 20. September laufen soll. Der Luxemburger Ben Gastauer taucht in der Liste nicht auf. Letztendlich dürfen von der Vorauswahl acht Fahrer an den Start gehen, darunter vermutlich Romain Bardet, Pierre Latour und Oliver Naesen.

Für Ben Gastauer wird das Jahr 2020 aber noch weitere mögliche Wettbewerbe bereit halten. Die meisten Rennen des Jahres wurden durch die Corona-Krise in einen sehr engen Zeitraum, von Anfang August bis Ende Oktober, verschoben, wobei sich die Veranstaltungen oft überschneiden. Der Berg-Experte könnte zum Beispiel am Giro oder an der Vuelta teilnehmen.

Die anderen Mannschaften mit Luxemburger Fahrern haben ihre Auswahl für die nächsten Rennen noch nicht bekannt gegeben.

(jg/L'essentiel)