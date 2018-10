Didier verabschiedet sich vom Radsport

Artikel per Mail weiterempfehlen

Das war es für Laurent Didier. Der Luxemburger Radprofi bestreitet am Sonntag beim Japan Cup am Sonntag sein letztes Straßenrennen. Der 34-Jährige hat keinen neuen Vertrag bei seinem Team Trek-Segafredo erhalten. Den Kollegen von Quotidien bestätigte er sein Karriereende.

Der Durchbruch gelang Didier relativ spät. 2009 wechselte er zum Team Designa Køkken. Im gleichen Jahr wurde er Zweiter bei den Luxemburger Meisterschaften. 2010 bestritt er für das Team Saxo Bank mit dem Giro d'Italia erstmals eine große Rundfahrt. 2012 streifte er das Trikot von Trek-Segafredo über. Er nahm insgesamt zwei Mal an der Tour, fünf Mal am Giro und zwei Mal an der Vuelta teil. Zu seinen größten Erfolgen zählen zwei nationale Meistertitel (2012 im Straßenrennen, 2014 beim Einzelzeitfahren).

Didier ist der Sohn der von Lucien Didier und der Enkel von Bim Diederich, die beide an der Tour de France teilnahmen. Diederich trug 1951 sogar drei Tage das Gelbe Trikot des Gesamtführenden.

(jg/hej/L'essentiel)