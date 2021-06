Kevin Geniets verteidigt seinen Landesmeistertitel

Kevin Geniets wird noch ein weiteres Jahr im Trikot des Luxemburger Meisters unterwegs sein. Der Fahrer des Teams Groupama-FDJ, der bereits im vergangenen Jahr die nationale Meisterschaft gewann, holte am Sonntag im Straßenrennen Harlingen am Obersauerstausee erneut den Titel.

Der 24-jährige Fahrer kam in einer kleinen Gruppe an. Er setzte sich im Sprint gegen Jempy Drucker (Cofidis) und Loïc Bettendorff (Leopard) durch. Bob Jungels (AG2R-Citroën), siebenfacher luxemburgischer Meister, nahm in diesem Jahr aufgrund von Muskelschmerzen, die ihn noch mehrere Wochen außer Gefecht setzen werden, nicht teil.

#Harlange21@GenietsKevin successfully defends his title as he beats @jempy_drucker in the final sprint. Loïc Bettendorff is third.@Leopard_Cycling @GroupamaFDJ @TeamCOFIDIS pic.twitter.com/lb42hbCAoo