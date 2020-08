Christine Majerus triumphiert auf der Straße

Christine Majerus hat quasi eine Abonnement auf den Titel der nationalen Meisterschaft: Am Sonntag hat die Radrennfahrerin zum elften Mal die luxemburgische Meisterschaft im Straßenrennen gewonnen. Seit 2010 verteidigt die 33-Jährige ihren Titel jedes Jahr und lässt ihren Rivalinnen keine Chance.

Am Sonntag schlug Christine Majerus Pia Wiltgen und Mia Berg in der Elite-Kategorie. Die Fahrerin des Teams Boels-Dolman erwies sich einmal mehr als zu stark. Claire Faber beendete das Rennen als Zweite und belegte den ersten Platz in der Kategorie U23.

(jg/L'essentiel)