Majerus zeigt sich zum Jahreswechsel in Topform

Für ganz vorne reichte es am Dienstag zwar nicht, aber auch mit dem zweiten Platz dürfte Christine Majerus zufrieden sein. Die Luxemburger Cyclocross-Fahrerin musste sich im schweizerischen Meilen nur der Lokalmatadorin Jolanda Neff geschlagen geben.

Am Ende war Neff rund eine Dreiviertelstunde unterwegs. Majerus kam 44 Sekunden später ins Ziel. Platz drei belegte die Schweizerin Sina Frei.

Majerus hatte in den vergangenen Tagen zwei Rennen gewonnen. Sowohl am Samstag in Flamanville wie auch am Montag in Petingen fuhr die 30-Jährige als Erste über die Ziellinie. In knapp einem Monat steht die WM im niederländischen Valkenburg an – mit einer Christine Majerus in Topform.

(hej/L'essentiel)