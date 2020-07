Die Tour de Luxemboug ist nahezu komplett

In rund zwei Monaten fällt der Startschuss zur Tour de Luxembourg 2020. Schon jetzt ist klar, dass vom 15. bis zum 19. September drei Teams aus der World Tour am Radrennen im Großherzog teilnehmen: AG2R mit Ben Gastauer, Groupama-FDJ mit Arnaud Démare und Kevin Geniets und Trek- Segafredo mit Michel Ries) haben ihr Kommen zugesagt. Die Tour-Leitung hofft, dass auch das Team Astana an den Start geht.

Die Verantwortlichen planen mit 20 bis 22 Teams. Bisher haben 20 Mannschaften zugesagt. Die Absage des Klassikers in Quebec könnte die Planung allerdings noch über den Haufen werfen.

(L'essentiel)