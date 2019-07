Rowe und Martin bleiben ausgeschlossen

Der deutsche Radprofi Tony Martin und der Engländer Luke Rowe bleiben auch nach dem Einspruch ihrer Teams Jumbo-Visma und Ineos von der 106. Tour de France ausgeschlossen. Dies bestätigte der Radsport-Weltverband UCI am Donnerstagmorgen vor dem Start der 18. Etappe in Embrun. Die beiden Fahrer waren auf der 17. Etappe aneinander geraten und anschließend von den Rennkommissären disqualifiziert worden. «Es tut mir sehr leid, das war eine dumme Aktion. Deswegen zwei Fahrer auszuschließen, ist sehr hart», sagte Martin dem ZDF am Donnerstagmorgen in Embrun.

Der viermalige Zeitfahr-Weltmeister Martin und Rowe entschuldigten sich noch am Abend in einem gemeinsamen Video und baten um eine zweite Chance. Diese gaben ihnen die Tour-Verantwortlichen vor den vier letzten Etappen in den Alpen und nach Paris nicht mehr. Martin hatte Jumbo-Visma zum Auftakt in Brüssel zu einem deutlichen Sieg im Mannschaftszeitfahren geführt.

(L'essentiel/dpa)