Belgier Teuns gewinnt erste Bergetappe

Dylan Teuns hat die erste Hochgebirgsetappe der 106. Tour de France gewonnen. Der Belgier siegte auf dem sechsten Teilstück am Donnerstag nach 160,5 Kilometern von Mülhausen nach La Planche des Belles Filles mit elf Sekunden Vorsprung vor dem Italiener Guilio Ciccone.

Dritter wurde mit einem Rückstand von 1:05 Minuten der Belgier Xandro Meurisse. Die deutsche Rundfahrt-Hoffnung Emanuel Buchmann erreichte als Achter mit einem Rückstand von 1:51 Minuten auf den Sieger das Ziel auf der Skistation.

Das Gelbe Trikot des Gesamtersten verlor der Franzose Julian Alaphilippe an Trek-Segafredo-Profi Ciccone, der nun mit sechs Sekunden Vorsprung vor dem Franzosen das Klassement anführt. Vorjahressieger Geraint Thomas aus Großbritannien ist nach Platz vier am Donnerstag mit einem Rückstand von 49 Sekunden Gesamt-Fünfter.

.@dylan_teuns wins the stage at la Planche des Belles Filles with a huge effort at the end!

Dylan Teuns s’impose au bout de l’effort à la Planche des Belles Filles ! #TDF2019 pic.twitter.com/pjhOJMn4Wl