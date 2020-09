Hirschi krönt seine Flucht mit dem Etappensieg

Marc Hirschi hat die längste Etappe der 107. Tour de France gewonnen. Gut 40 Kilometer vor dem Ziel ist der Schweizer in einer sechsköpfigen Gruppe ausgerissen. Am Anstieg zum Suc au May, einem Berg der ersten Kategorie, konnte sich Hirschi dann absetzen und holte nach 218 Kilometern von Chauvigny nach Sarran Corrèze den Sieg – vor Pierre Rolland und seinem Teamkollegen Sören Kragh Andersen.

Triumphaler letzter Kilometer für @MarcHirschi. Der 22-Jährige kann seinen ersten Tagessieg beim Tour-Debüt voll auskosten.#TDF2020 pic.twitter.com/rvyV1U0yfj — Tour de France - DE (@letour_de) September 10, 2020

An der Spitze der Gesamtwertung blieb alles beim Alten. Vuelta-Champion Primoz Roglic trägt auch nach der zwölften Etappe weiter das Gelbe Trikot und liegt 21 Sekunden vor Titelverteidiger Egan Bernal. Dritter ist 28 Sekunden zurück der Franzose Guillaume Martin.

Am Freitag sind die Top-Favoriten wieder gefordert, wenn auf der 13. Etappe über 191,5 Kilometer von Châtel-Guyon nach Puy Mary Cantal insgesamt sieben Bergwertungen im Zentralmassiv mit 4400 Höhenmetern warten. Das Ziel liegt außerdem in 1589 Metern Höhe.

(L'essentiel/dpa)