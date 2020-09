Krankenwagen fährt Bob Jungels an und um

Ein Zuschauer der gestrigen Etappe der Tour de France hat gefilmt, wie der Luxemburger Bob Jungels quasi im Vorbeifahren von einem Krankenwagem an- bzw. umgefahren wurde, was bei dem Zuschauer eine empörte Reaktion hervorgerufen hat. Jungels kam dennoch verletzt im Ziel an. Kurz vor diesem Unfall hatte Bob Jungels selbst den Sturz des Kolumbianers Sergio Higuita verursacht.

Bob Jungels est arrivé amoché en zone mixte. Il était désolé pour Higuita, et a expliqué avoir été « renversé par une ambulance pendant l’étape, dans la vallée ».#Eurosport #GCN #TDF2020 pic.twitter.com/P8MvK0fDQk — Louis-Pierre Frileux (@LPFrileux) September 13, 2020

(L'essentiel)