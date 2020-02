Bob Jungels nimmt in Kolumbien Fahrt auf

Bob Jungels startet in 2.500 Metern Höhe in die neue Saison. Der Fahrer des Teams Deceuninck-Quick-Step ist am Dienstag im Mannschaftszeitfahren in Tunja auf der Kolumbien-Rundfahrt gefordert.

Bei der dritten Ausgabe des Wettbewerbs, deren Final-Etappe am Sonntag stattfindet, tritt der luxemburgische Meister im Team mit dem Franzosen Julian Alaphilippe und dem Kolumbianer Álvaro Hodeg an. Im vergangenen Jahr feierte Jungels' Mannschaft mit drei Etappensiegen große Erfolge.

Von den Bergen Kolumbiens ins belgische Flachland

Zu den Hauptkonkurrenten von Deceuninck-Quick-Step zählen in diesem Jahr mehrere Fahrer aus Südamerika. Vom Team Ineos dürften der Kolumbianer Egan Bernal und Richard Carapaz aus Ecuador – die Sieger der Tour de France und des Giro d'Italia – sicherlich die größten Chancen auf den Gesamtsieg haben. Auch mit den Kolumbianern Rigoberto Urán (EF Pro Cycling) und Esteban Chaves sowie dem Italiener Fabio Aru (VAE-Team Emirates) ist zu rechnen.

Nach der Kolumbien-Tour geht es für Bob Jungels zurück ins Flachland. Zunächst steht das Het Nieuwsblad (29. Februar) und dann der Klassiker Kuurne-Brüssel-Kuurne (1. März) in Belgien an. Danach folgen für den Luxemburger die Flandern-Rundfahrt, Paris-Roubaix und die Tour de France. Bei der Frankreich-Rundfahrt nahm er zuletzt vor zwei Jahren teil und landete am Ende auf einem starken elften Platz im Gesamtklassement.

(L'essentiel)