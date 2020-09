Diego Ulissi fährt wieder ins gelbe Trikot

Diego Ulissi hat nur einen Tag nachdem er die Gesamtführung der Tour de Luxembourg an den Rumänen Eduard Grosu abgeben musste das gelbe Trikot zurückerobert. Der Italiener sicherte sich den Sieg auf der vierten Etappe im Sprint. Ulissi hatte bereits die erste Etappe gewonnen.

Sein Vorsprung auf Aimé De Gendt beträgt vor dem letzten Teilstück 17 Sekunden. Auf Platz drei mit 19 Sekunden Rückstand liegt Markus Hoelgaard.

Zwischen Ulissi und dem Gesamtsieg liegen am Sonntag 177 Kilometer auf der Etappe von Mersch nach Luxemburg-Stadt.

