Claire Faber sitzt bei der Rad-​​EM wieder im Sattel

Claire Faber startet am Wochenende beim Zeitfahren der Rad-Europameisterschaft im italienischen Trient. Vier Monate nachdem sie beim Training in Esch/Alzette von einem Auto angefahren wurde, ist die luxemburgische Radrennfahrerin für die EM nominiert worden, wie der luxemburgische Radsportverband am Montag mitteilt. Die 23-Jährige aus dem Team Andy Schleck - CP NVST - Immo Losch hatte sich wenige Tage vor dem Elsy-Jacobs-Festival, an dem sie teilnehmen sollte, mehrere Brüche zugezogen. Lüttich-Bastogne-Lüttich am 25. April war ihr letztes Rennen.

Claire Faber ist die einzige Vertreterin Luxemburgs in der Elite-Kategorie. Die Zeitfahr-Spezialistin wird demnach nicht am Straßenrennen teilnehmen. Das Männerteam hat vier Mitglieder für das Straßenrennen am Sonntag, den 12. September: Jan Petelin, Kevin Geniets, Luc Wirtgen und Michel Ries. Letzterer wird auch am Zeitfahren am Donnerstag teilnehmen.

(Tom Vergez/L'essentiel)