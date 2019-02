Bob Jungels gewinnt die vierte Etappe

Artikel per Mail weiterempfehlen

#TourColombia2019 - ¡Victoria de Bob Jungels! El luxemburgués ha aprovechado el total descontrol en los últimos kilómetros para atacar en la recta final y llevarse la victoria en solitario. El de Deceuninck es además nuevo líder. pic.twitter.com/JIZrQUMtOP — Alpe d'Huez B&T (@Alpe__dHuez) 15 février 2019

Bob Jungels ist bereits zu Beginn der Saison in Topform. Das bewies der Luxemburger, als er diesen Freitag allein in der vierten Etappe der Kolumbien-Rundfahrt in Medellin (144 km) gewann.

Der Titelverteidiger von Luxemburg entkam auf dem letzten Kilometer dem Verfolgerfeld und konnte seinen ersten Sieg des Jahres feiern.

(L'essentiel)