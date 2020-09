Tour-​​Organisatoren für Vorfälle verantwortlich

Luxemburgs Regierung hat in der Frage der Sicherheit für die Radfahrer bei der Tour de Luxembourg die Verantwortung den Organisatoren zugeschoben. Dies geht aus der gemeinsamen Antwort von Mobilitätsminister Francois Bausch, Sportminister Dan Kersch und Henri Kox, dem Minister für innere Sicherheit hervor.

In der Antwort auf die parlamentarische Anfrage des Abgeordneten Jeff Engelen (ADR) gehen die Minister zwar nicht auf den möglichen Imageschaden für das Großherzogtum ein, den der Fahrerstreik auf der zweiten Etappe der Tour de Luxembourg aufgrund von Sicherheitsmängel möglicherweise hervorgerufen hat. Wohl aber, dass im Vorfeld alle Voraussetzungen für die Durchführung des Straßenradrennens erfüllt worden wären. Das beinhalte unter anderem Schadensversicherungen, Treffen mit der Straßenbauverwaltung, den Gemeinden sowie der Polizei.

Tour de Luxembourg organisers should be ashamed at themselves for this. https://t.co/GUDX8BPdED — Sadhbh O'Shea (@SadhbhOS) September 19, 2020

Situation soll analysiert werden

Weiter teilen die Minister mit, dass sich die Organisatoren verpflichtet haben, die Sicherheitsmaßnahmen zu organisieren und die Radrennfahrer im Sinne der Straßenverkehrssicherheit vor und hinter dem Fahrerfeld mit Begleitfahrzeugen zu schützen. Desweiteren stünden die Organisatoren während der Dauer des Rennens in der vollen Verantwortung: für Personenschäden (Fahrer oder Drittpersonen) und Sachschäden, etwa an öffentlichem Eigentum.

Aus der Antwort geht hervor, dass die vom Mobilitätsminister ausgestaltete Ausnahmeregelung klare Regeln enthalte, die befolgt werden müssten. Nichstdestotrotz bedauern die Minister die Vorfälle bei der Tour de Luxembourg. In einem Treffen mit allen beteiligten Akteuren solle nun die Situation analysiert werden, um die Sicherheit der Sportler in Zukunft besser garantieren zu können und solche Vorfälle in Zukunft zu vermeiden. Dass die Sicherheit an erster Stelle stehe, sei im Sinne aller Beteiligten.

(L'essentiel)