Jungels sagt den Sieg von Alaphilippe voraus

Bob Jungels, der in diesem Jahr nicht an der Tour de France teilnimmt, war begeistert. Der Luxemburger Fahrer des Deceuninck-Quick Step-Teams sagte den Sieg von Julian Alaphilippe am Montag in einem Naturschutzgebiet mit seinem französischen Teamkollegen auf WhatsApp vorher.

«Ja, morgen wirst du die Etappe gewinnen», sagte er. In seiner Instagram-Geschichte enthüllte Bob Jungels an diesem Montag den Austausch mit Julian Alaphilippe und fügte unten auf dem Bildschirm hinzu: «Ich habe es dir gestern gesagt[Anmerkung der Redaktion: Sonntag]», mit einem Smiley.

(L'essentiel)