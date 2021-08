Roglic auf dem Weg zum nächsten Vuelta-​​Triumph

Topfavorit und Titelverteidiger Primoz Roglic hat bei der 76. Spanien-Rundfahrt seine Gesamtführung weiter ausgebaut. Der Slowene knöpfte am Sonntag bei der Bergankunft der neunten Etappe auf dem Alto de Velefique mit dem zweiten Platz seinen größten Rivalen weitere Zeit ab. Den Tagessieg holte sich der Italiener Damiano Caruso, der nach 188 Kilometern im Alleingang triumphierte.

???????? Stage 9 | #LaVuelta21@CarusoDamiano claimed an impressive stage win atop the Alto de Velefique after an action-packed day in the mountains. A 71 km solo ride to win ahead of @rogla, who retained La Roja ahead of Enric Mas.



⬇️Enjoy the best of the stage with this summary ⬇️ pic.twitter.com/b1SVRzvysP