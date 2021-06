Verursacherin von Massensturz auf der Flucht

Am Samstag ist es bei der ersten Etappe der Tour de France zu einem spektakulären Zwischenfall gekommen. Eine Zuschauerin am Straßenrand wollte unbedingt, dass die Kameras ihre Grußbotschaft an die Großeltern einfangen. Nur wenige Sekunden bevor das Fahrerfeld an ihr vorbeiraste, hielt sie ein breites Kartonplakat in die Straße hinein. Die Frau war so nah am Geschehen, dass einer der ersten Fahrer, der deutsche Tony Martin, in ihr Schild fuhr, stürzte, und damit eine Massenkarambolage mit mehreren dutzend beteiligten Fahrern auslöste.

Fahrer Martin, der sich zahlreiche Prellungen und Wunden zugezogen hatte, sagte auf den Zwischenfall angesprochen: «Manche Zuschauer haben einfach keinen Respekt und schalten auch nicht mehr den Kopf ein.» Die Veranstalter der Tour de France kündigten an, dass sie gegen die Frau bei der zuständigen Staatsanwaltschaft Anzeige einreichen würden.

Zwischenfälle mit Zuschauern sind keine Seltenheit

Auf dem Schild der Frau war die Aufschrift «Allez Opi, Omi» zu lesen, weshalb die Vermutung nahe liegt, dass sie aus Deutschland stammt. Wie die französische Zeitung «France Ouest» nun berichtet, hat die Frau das Land verlassen. Laut der DPA ermittelt die Gendarmerie gegen sie.

Mit ihrer Anzeige wollen die Organisatoren aufzeigen, dass Fehlverhalten seitens der Fans nicht geduldet wird. Immer wieder kommt es an der Tour zu brenzligen Situationen, in denen sich Zuschauer gefährlich nahe am Renngeschehen aufhalten. Unvergessen ist der gelbe Beutel eines Fans, an dem Lance Armstrong am Schlussanstieg nach Luz Ardiden 2003 hängegeblieben war und stürzte. Weil Bergaufstiege besonders heikel sind, sind die Organisatoren in den vergangenen Jahren dazu übergegangen, die letzten Kilometer auch bei Bergetappen mit Zäunen zu sichern.

Auf Twitter publizierten die Organisatorinnen und Organisatoren der Tour einen Aufruf, der die Menschen darauf sensibilisieren soll, aufzupassen. Darauf sind teils halsbrecherische Szenen zu sehen; etwa wie ein Hund auf die Rennstrecke läuft und einen üblen Crash verursacht.

(L'essentiel/DPA/pme)