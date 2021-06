Bob Jungels muss die Tour und Olympia absagen

Es ist ein enormer Rückschlag für Bob Jungels: Der luxemburgische Radprofi fällt für die Tour de France (26. Juni bis 18. Juli) und die Olympischen Spiele in Tokio (24. Juli bis 9. August 2020) aus, teilte sein Team AG2R-Citroen mit. Der 28-Jährige «leidet seit mehreren Wochen an Muskelschmerzen in den unteren Gliedmaßen», teilte sein Team am Donnerstag mit. Ob er sich einem chirurgischem Eingriff unterziehen muss «sollte in den nächsten Tagen entschieden werden», sagte Dr. Eric Bouvat, der medizinische Leiter des Teams.

«Das ist eine riesige Enttäuschung», teilt Jungels via Twitter mit. «Ich hatte einen schwierigen Start in die Saison, physisch, aber auch mental, weil ich glänzen wollte, aber nicht da war, wo ich sein wollte», schreibt der 28-Jährige. Auf der anderen Seite sei er erleichtert, «weil ich jetzt weiß, warum meine Leistungen in den letzten drei Saisons so unregelmäßig waren».

Bob Jungels hat 2018 den Klassiker Lüttich-Bastogne-Lüttich gewonnen und drei Mal an der Tour de France teilgenommen.

(ng/L'essentiel/afp)