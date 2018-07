Jungels und Majerus bleiben einsame Spitze

Artikel per Mail weiterempfehlen

Keine Überraschung gab es am Sonntag in Redingen beim Straßenrennen um die Luxemburger Meisterschaft. Wie auch schon beim Zeitfahren am Donnerstag setzten sich Bob Jungels und Christine Majerus durch.

Eine Woche vor dem Start der Tour de France sahnte Jungels seinen insgesamt fünften Titel auf der Straße ein (2013, 2015-2017). Die beiden ärgsten Konkurrenten Ben Gastauer und Jempy Drucker hatten ihren Start im Vorfeld abgesagt.

Für Majerus war es gar der neunte Erfolg in Serie.

(nm/L'essentiel)