Belgischer Radprofi Evenepoel schwer gestürzt

Radsport-Wunderkind Remco Evenepoel ist bei der Lombardei-Rundfahrt am Samstag schwer gestürzt. Der 20 Jahre alte Belgier kollidierte bei einer Abfahrt mit einer kleinen Mauer, überschlug sich und fiel offenbar einen Abhang hinunter. Genaue Informationen zu seinem Gesundheitszustand lagen zunächst nicht vor.

Thanks to everyone who sent their thoughts and best wishes to @EvenepoelRemco at #ILombardia, it means a lot to us! At the same time, we kindly ask you not to speculate about his condition, when we’ll have an update, we will share it with you.