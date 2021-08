Olympia-​​Athletin stirbt mit 24 Jahren

Olivia Podmore wurde am Montag tot aufgefunden. Ihre Familie bestätigte den tragischen Verlust, machte aber keine näheren Angaben. Die Polizei untersucht den plötzlichen Tod, nachdem sie am Montagabend auf das Anwesen in Cambridge auf der Nordinsel von Neuseeland gerufen wurde.

Ihr Bruder Mitchell Podmore schrieb in einem Facebook-Post: «Du wirst für immer in unseren Herzen bleiben. Ruhe in Frieden, meine fantastische Schwester und geliebte Tochter von Phil Podmore.»

In Tokio ging sie nicht an den Start

Die Radfahrerin wurde nur 24 Jahre alt. Sie vertrat ihr Heimatland Neuseeland 2016 bei den Olympischen Spielen in Rio und vergangenes Jahr bei der Weltmeisterschaft im Bahnradfahren. In Tokio ging die Athletin aus Canterbury nicht an den Start.

Laut Medienberichten schrieb Podmore vor ihrem Tod in einem Beitrag auf Instagram über die Herausforderungen, mit denen man im Leben einer Elitesportlerin konfrontiert wird. Der Post wurde später wieder gelöscht.

(L'essentiel/heute.at/dmo)