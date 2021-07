Zeitfahren ist zurück bei der Tour de Luxembourg

Die neue Strecke für die Skoda Tour 2021 ist am Mittwoch vorgestellt worden. Das Rennen startet am 14. September an der Coque und hat einige schöne Anstiege zu bieten. Vor allem auf der 2. Etappe zwischen Steinfort und Eschdorf wird es happig: Sie beinhaltet sieben Grand Prix de la Montagne, darunter den Eschdorfer Anstieg (8,42 Prozent), der 2017 auch Teil der Tour de France war.

Danach geht es Richtung Osten des Landes zu einer Etappe, die von Bad Mondorf nach Mamer führt und am Maison Nicolas Frantz, dem zweifachen Sieger der Tour de France (1927 und 1928), endet. Zum ersten Mal seit 2005 steht wieder ein Einzelzeitfahren auf dem Programm: Die Fahrer fahren 25 Kilometer um Düdelingen.

Die letzte Etappe erreicht am Samstag, den 18. September, den Limpertsberg auf der Höhe der Victor-Hugo-Halle nach einem doppelten Anstieg über den Pabeierbierg (825 Meter, neun Prozent).

Die Etappen

Dienstag, 14. September: Luxemburg (Coque) - Luxemburg (Kirchberg) 140 Kilometer

Mittwoch, 15. September: Steinfort – Eschdorf 186,1 Kilometer

Donnerstag, 16. September: Bad Mondorf – Mamer 189,3 Kilometer

Freitag, 17. September: Düdelingen – Düdelingene (CLM) 25,3 Kilometer