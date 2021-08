Rad-​​Star verfehlt Leitplanke, rutscht Abhang hinunter

Auf dem siebten Teilstück von Gandia über 152 Kilometer zur Bergankunft in Balcon de Alicante stürzte der 41-jährige Routinier gut 40 Kilometer vor dem Ziel. In einer Rechtskurve rutschte der Spanier weg, verfehlte bei seinem Abflug die Leitplanken am Straßenrand.

Valverde rutschte einen kleinen Abhang hinunter, landete in einer Böschung. Einen weiteren Absturz hatte der Spanier noch verhindern können.

#LaVuelta21 Horrible lo de Valverde, animó la carrera y sufrió la caída en cosa de minutospic.twitter.com/IEir981Hlr — Hernán Bustos Mella (@Hernan_Ale15) August 20, 2021

Teamkollegen helfen

Der 41-Jährige hatte schließlich mit Hilfe eines Teamkollegen auf die Straße klettern können, wirkte nach seinem Sturz aber sichtlich gezeichnet. Der Movistar-Fahrer trug Abschürfungen und eine Schulterverletzung davon. Zunächst hatte Valverde noch versucht, die Etappe fortzusetzen, war allerdings nach wenigen Metern unter Tränen abgestiegen.

Vor dem Start der Etappe lag Valverde auf dem vierten Gesamtrang, 41 Sekunden hinter Leader Primoz Roglic.

Der Slowene hatte mit Rang 16 auf dem siebten Teilstück und einem Rückstand von 3:33 Minuten auch die Gesamtführung verteidigt, liegt allerdings nur noch acht Sekunden vor Felix Großschartner, der die Etappe auf dem siebten Rang beendete (+1:32 Minuten). Der Australier Michael Storer hatte nach 4:10:13 Stunden als Erster die Bergankunft erreicht. Hinter Großschartner ist der Spanier Enric Mas Gesamt-Dritter (+25 Sekunden).

