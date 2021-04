Jungels muss für Flèche Wallonne absagen

Eigentlich sollte Bob Jungels sein neues Team AG2R-Citroën bei den Ardennen-Klassikern anführen. Doch der Start in die Saison verlief für den Luxemburg alles andere als Rund. Nach einem Sturz beim Amstel Gold Race muss Jungels zwei Frühjahrsklassiker aussetzen. So verpasst der Rollinger am Mittwoch die Flèche Wallone und am Sonntag Lüttich-Bastogne-Lüttich. In Lüttich hatte er 2018 einen der bislang größten Triumphe seiner Karriere geholt. Bei dem Sturz am Sonntag erlitt der Luxemburger eine «leichte Kopfverletzung ohne jegliche Symptome», teilte das französische Team mit.

«Ich bin sehr enttäuscht, weil diese beiden Rennen zu den wichtigen Momenten der Saison gehören», zeigt sich Jungels zerknirscht. Es sei jedoch derzeit klüger, nicht an solch anspruchsvollen Rennen teilzunehmen. Bei einem Sturz im Peloton etwa 53 Kilometer vor dem Ziel, kam auch der 28-Jährige zu Fall. Mit einer Platzwunde an der Stirn und einigen Schürfwunden war an eine Weiterfahrt für Jungels nicht zu denken.

Am frühen Montagnachmittag hatte sein Team dann noch Jungels Teilnahme an der Flèche Wallone bekanntgegeben, nur um wenig später zurückzurudern. Seit Beginn der Saison quälen den Luxemburger zudem Rückenschmerzen. In 19 Renntagen erreichte er nur Platz 27 bei Paris-Nizza.

As a result of his crash on Sunday, Bob Jungels suffered from a slight cranial trauma. After today's training, it was apparent that Bob had not fully recovered. He will not start the Flèche Wallonne and Liège-Bastogne-Liège pic.twitter.com/epz1IEfjBQ — AG2R CITROËN TEAM (@AG2RCITROENTEAM) April 19, 2021

(Tom Vergez/L'essentiel)