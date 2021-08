Vincenzo Nibali startet bei der Tour de Luxembourg

Der «Hai von Messina» rollt durch Luxemburg. Der Italiener Vincenzo Nibali hat am Mittwoch in einem Facebook-Post angekündigt, das er bei der Skoda-Tour de Luxemburg am 14. September an den Start gehen wird. Der dreimalige Grand-Tours-Sieger vom Team Trek-Segafredo postete ein Foto mit seiner Familie über das er schrieb: «Nächste Etappe: die Tour de Luxembourg.»

Der 38-jährige Italiener reiht sich in ein bereits starkes Fahrerfeld ein, zu dem auch der jüngste Tour-de-France-Vierte Ben O'Connor, Benoît Cosnefroy und der französische Kletterer Thibaut Pinot gehören. An der diesjährigen Ausgaben nehmen neun World Tour-Teams teil. Die Tour de Luxemburg fährt bis zum 18. September auf fünf Etappen durch das Großherzogtum.

(L'essentiel)