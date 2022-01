Jempy Drucker beendet seine Profi-​​Karriere

Jempy Drucker beendet offiziell seine Karriere. Der 35-jährige luxemburgische Radfahrer hat dies via Twitter mitgeteilt. Nach dem Ende des Jahres bei Cofidis fand fand er kein neues Team für die Saison 2022. «Ich hätte mir ein anderes Ende gewünscht, mit einer guten Saison und einem wirklichen letzten Rennen», schrieb er.

a very nice and beautiful chapter in my life comes to an end,but i am also looking forward to the next one.this is the last page.goodbye and thanks everybody for the ride…see you around pic.twitter.com/yqlt3eaX5R