Fabio Jakobsen plant Comeback nach Horror-​​Sturz

«Ich baue meine Kondition wieder auf. Es fühlt sich gut an, wieder auf dem Rad zu sitzen und wieder wie ein professioneller Radfahrer zu leben», sagt Fabio Jakobsen in die Kamera und lächelt. Jeder habe ihn auf seinem Weg zurück begleitet, die Bande in der Radfamilie zu seinen Mitstreitern, Konkurrenten und Freunden seien noch enger geworden. Emotional berührend sei es gewesen, einige Leute im Fahrerfeld wieder zu sehen – nach seinem schrecklichen Sturz bei einem Massensprint kurz vor dem Ziel der ersten Etappe der Polen-Rundfahrt im vergangenen Jahr.

Es war einer der fürchterlichsten Stürze, die der Radsport wohl bis dahin gesehen hatte. Der damals 23-jährige Niederländer wurde beim Sprint in die Bande gedrückt. Das Resultat? Schwerste Kopfverletzungen, ein entstelltes Gesicht, nur noch ein einziger Zahn im Mund. Nach einer ersten fünfstündigen OP, in der die Ärzte gegen seinen Tod kämpften, musste Jakobsen zunächst in ein künstliches Koma versetzt werden. Bis heute folgten ein halbes Dutzend Operationen, sein Gesicht wurde mit 130 Stichen geflickt, der neue Kiefer – aus seinen eigenen Beckenknochen modelliert – enthält noch provisorische Kunstzähne. «Das wird noch ein paar Monate dauern, bis alles verheilt ist und ich meine neuen Zähne bekommen kann», sagt Jakobsen.

Doch zuerst schwingt sich der 24-Jährige wieder in den Sattel seines Rennfahrräder und nimmt die Türkei-Rundfahrt in Angriff. Es gleicht einem Wunder. Hatte er letzten August noch Angst, nicht zu überleben, ist er heute extrem dankbar. Auch seiner Familie, die sich nach seinem Sturz um ihn gekümmert habe. Und die er jetzt noch mehr schätze, genauso wie die kleinen Dinge im Leben.

Vor seiner Rückkehr sei er natürlich nervös. «Aber ich möchte es tun, weil ich es liebe. Ich habe bereits ein Ziel erreicht, indem ich wieder Rennen fahre. Ich hoffe aber, dass ich irgendwann wieder soweit bin, dass ich Rennen auch gewinnen kann. Wenn nicht dieses Jahr, dann vielleicht 2022 oder 2023. Hoffentlich schaffe ich es dorthin, mein Niveau vor dem Sturz wieder zu erreichen.»

(L'essentiel/Erik Hasselberg)