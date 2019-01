Bob Jungels hat 2019 einiges vor

Nachdem bereits durch sein Team Deceuninck Quick-Step angekündigt wurde, dass der Luxemburger Meister Bob Jungels am Giro d'Italia (vom 11. Mai bis 2. Juni) teilnehmen wird, wurde nun sein Programm für 2019 bekannt gegeben. Und es gibt einige Änderungen im Vergleich zu letztem Jahr.

Jungels beginnt seine Saison im Februar mit der Kolumbien-Rundfahrt (12. bis 17. Februar) und wird anschließend die Kopfsteinpflaster der Strecke Het Nieuwsblad (2. März) und vielleicht der Strecke Kuurne-Brüssel-Kuurne beackern. Dann kommen die drei Tage von Brügge-La Panne. Er hofft zudem, an der Flandern-Rundfahrt (7. April) teilnehmen zu können, auch wenn mit Philippe Gilbert, Zdenek Stybar, Yves Lampaert oder Elia Viviani die Konkurrenz in seinem Team sehr stark ist.

In jedem Fall wird Bob Jungels vom 10. bis 17. März auf der Strecke Paris-Nizza unterwegs sein. Eine Teilnahme in den Ardennen und bei der Tour de France ist allerdings unwahrscheinlich, auch weil er sich in dem Zeitraum auf seine Teilnahme beim Giro d'Italia vorbereiten muss.

The 17th season in the history of reigning World Tour Team Champion Deceuninck - Quick-Step kicked off in Calpe, where we presented our 2019 roster and ambitions: https://t.co/V6IfsCM4N5

Photo: Sigfrid Eggers pic.twitter.com/siOX8ggrDA — Deceuninck-QuickStep (@deceuninck_qst) 8 janvier 2019

Liege-Bastogne-Liege victor @BobJungels: "Before returning to the Giro d'Italia in May, I will race several cobbled Classics." pic.twitter.com/8l9XiUxt6z — Deceuninck-QuickStep (@deceuninck_qst) 8 janvier 2019

(L'essentiel)