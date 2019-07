Bahnrad-​​Fahrer (17) von Holzstück durchbohrt

Artikel per Mail weiterempfehlen

Das Gute vorneweg: Lorenzo Gobbos Zustand ist stabil, es besteht keine Lebensgefahr mehr. Der junge Bahnradfahrer wurde am Freitagabend bei einem Unfall von einem Holzstück durchbohrt. Der Italiener ging an der U-23-EM im belgischen Gent an den Start.

Dort stürzte der 17-Jährige. Dabei löste sich ein Stück Holz aus der Bahn, welches sich in den Körper Gobbos bohrte und seine Lunge und den Oberschenkel verletzte. Vermutlich schlug Gobbo bei seinem Sturz mit einer Pedale unglücklich ein Stück Holz aus der Piste.

Frank Glorieux, Direktor des flämischen Radsportverbandes, sagte der lokalen Zeitung «Het Nieuwsblad», dass Gobbos Zustand stabil sei, er aber mehrere Stunden notoperiert werden musste. Die nächsten Tage soll der Italiener zur Beobachtung im Krankenhaus bleiben. Es besteht die Gefahr von Infektionen.

(L'essentiel/uten)