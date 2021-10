Großbritannien will Tour-​​Start 2026 ausrichten

Großbritannien will den Start der Tour de France 2026 ausrichten. Dabei sind außer dem sogenannten Grand Départ auch Etappen in England, Wales und Schottland vorgesehen, wie das Finanzministerium in London am Dienstag ankündigte. Das solle Menschen landesweit ermöglichen, kostenlos Top-Sport zu erleben. Ressortchef Rishi Sunak will bei der Vorstellung seines Haushaltsplans an diesem Mittwoch insgesamt 40 Millionen Pfund (rund 47,5 Mio Euro) für Sport-Bewerbungen zur Verfügung stellen.

Außer dem Start der Tour will Großbritannien auch die Rugby-Weltmeisterschaft der Frauen 2025 ausrichten. Ein Teil des Geldes fließt in die Kampagne für die gemeinsame Bewerbung mit Irland für die Fußball-Weltmeisterschaft der Männer 2030, wie das Ministerium weiter mitteilte.

Der Schritt ist Teil des Regierungsvorhabens, die Infrastruktur außerhalb Londons und des relativ wohlhabenden Südostens aufzupeppen und landesweit gleiche Lebensverhältnisse zu schaffen. 95 Prozent der Investitionen für den Tour-Start und 75 Prozent der Ausgaben für die Rugby-WM seien außerhalb von Südostengland geplant, hieß es.

(L'essentiel/dpa)