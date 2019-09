Pedersen krönt sich zum Straßenrad-​​Weltmeister

Artikel per Mail weiterempfehlen

Mads Pedersen ist neuer Straßenrad-Weltmeister. Der 23 Jahre alte Däne holte sich im Dauerregen von Yorkshire am Sonntag nach 261 Kilometern von Leeds nach Harrogate den Sieg vor dem Italiener Matteo Trentin und Stefan Küng aus der Schweiz. Die deutschen Radprofis um den vorzeitig ausgeschiedenen Sprinter Pascal Ackermann spielten auf dem wegen des schlechten Wetters verkürzten Kurs keine Rolle und müssen weiter auf den ersten WM-Titel seit Rudi Altig vor 53 Jahren warten. Pedersen distanzierte die beiden Rivalen erst auf den letzten Metern.

Für das Team des Bundes Deutscher Radfahrer (BDR) geht damit eine ernüchternde WM zu Ende. Seit 2016 gab es nun zum dritten Mal in Serie in den olympischen Disziplinen bei den Frauen und Männern keine Medaille. Bei mieser Witterung mit Dauerregen, Wind und etwa zehn Grad stiegen zahlreiche Profis vorzeitig aus, auch das TV-Signal war am Sonntag längere Zeit ausgefallen.

(L'essentiel/dpa)