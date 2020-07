Froome wechselt zum Team «Israel Start-​​up Nation»

Der viermalige Tour-de-France-Sieger Chris Froome fährt ab der kommenden Saison für das Radsport-Team Israel Start-up Nation. Am 1. August solle ein langfristiger Vertrag unterzeichnet werden, teilte der Rennstall am Donnerstag mit.

Welcome to our family, CHRIS FROOME!

ברוך הבא , כריס

Full statement : https://t.co/kXkZy3Uogq pic.twitter.com/eUKlwdWpdG