Jungels gibt Comeback in Luxemburg

Bei Bob Jungels geht es endlich wieder aufwärts. Nachdem der Luxemburger Radprofi sich im Juni wegen muskulärer Probleme im Juni zwei Operationen in Belgien unterziehen musste, kann der Rollinger im September wieder in den Wettkampf einsteigen. Der Profi beim Team AG2R Citroën wird bei der Tour de Luxembourg (14.-18. September) wieder an den Start gehen.

Anfang August hatte Jungels im Podcast «Besenwagen» über seine Profikarriere und seine Krankheit gesprochen. Im Gespräch mit den Moderatoren erzählte Jungels, dass er an einer Arterienverengung an beiden Beinen litt, die erst in diesem Jahr diagnostiziert worden ist. Symptome der bei Radprofis häufiger auftretenden Verengung, habe Jungels bereits seit vier Jahren verspürt.

Jungels, der erst in diesem Jahr zum französischen Radteam gewechselt ist, hat eine schwierige Saison hinter sich. Sowohl die Tour de France also auch die Olympischen Spiele musste Jungels ausfallen lassen. Bei seinem Comeback auf Luxemburgs Straßen wird der zwanzigfache luxemburgische Meister an der Seite von Landsmann Ben Gastauer fahren. Für Gastauer wird die Skoda-Tour dabei die letzte Rundfahrt seiner Profikarriere.

(L'essentiel)