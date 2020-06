Jungels erwartet ein straff getakteter Rennkalender

En repérage des Classiques, mais surtout heureux d'être de retour ensemble ????????#TheWolfpack

Bob Jungels trainiert wieder mit seinen Mannschaftskollegen aus dem Deceuninck-Quick-Step-Team. Und nachdem der Welt-Radsport-Verband UCI nach und nach die Termine des internationalen Kalenders für diesen Sommer bekannt gegeben hat, weiß der luxemburgische Meister mehr über die Rennen, die er fahren wird.

Laut Le Quotidien wird Bob Jungels am 1. August das italienische Eintagesrennen Strade Bianche fahren. Erwartet wird auch, dass er nur eine Woche später, am 8. August, beim verschobenen «Frühjahrsklassiker» Mailand-Sanremo an den Start geht. Es folgen die nationalen Meisterschaften (21. und 23. August), die Tour de France vom 29. August bis zum 20. September und die Klassiker einschließlich Lüttich-Bastogne-Lüttich am 4. Oktober. Ein Rennen, das er bereits 2018 gewinnen konnte.

Die Flandern-Rundfahrt (18. Oktober) und Paris-Roubaix (25. Oktober) sollten nach Ansicht unserer Kollegen ebenfalls Teil seines Sommer-Programms sein.