Ein Buch signieren? Sagan machts auf dem Fahrrad

Peter Sagan ist kein Bergkönig. Der 29-jährige Slowake ist auf Flachetappen als endschneller Profi für einen Etappensieg gut und er sammelt unterwegs bei Sprintwertungen fleissig Punkte für das Grüne Trikot bei der Tour de France. Sechs Mal fuhr Sagan in seiner Karriere bereits als Punktführernder in Paris ein. Gelingt es ihm auch dieses Jahr, ist er mit sieben grünen Trikots alleiniger Rekordhalter. Bisher hält er diese Marke zusammen mit dem Deutschen Erik Zabel.

Sagan zeigt aber trotzdem auch in den Bergen seine Künste. Und lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Auch von einem neben ihm herrennenden Fan nicht, der Sagans Buch «Meine Welt» vom Radstar signiert haben will. Der Slowake nimmt das literarische Werk und unterschreibt es auf seinem Fahrer (Video oben).

Auch auf dem Tourmalet am Samstag wurde Sagan seinem Spitznamen Rock 'n' Roller im Radsport gerecht. Er fuhr auf einem Rad ins Ziel. Fast 26 Minuten später als Thibaut Pinot, der die Etappe gewann.

