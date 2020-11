Jempy Drucker wechselt zu Cofidis

Der Luxemburger Radprofi Jempy Drucker schließt sich zur neuen Saison dem französischen Radsport-Team Cofidis an. Das teilt der französische Rennstall am Freitag in einer Pressemitteilung mit. Der 34-jährige Drucker kehrt damit dem deutschen Team Bora-Hansgrohe nach nur zwei Saisons den Rücken.

Für den elffachen luxemburgischen Meister im Cyclo-Cross aus Sandweiler ist es die dritte Station bei einem World-Tour-Team. Vor Bora stand der Sandweiler Radrennfahrer von 2015 bis 2018 in Diensten des Schweizer Radsport-Teams BMC.

Bei Confidis setzt man auf die Qualitäten des Luxemburgers im Zeitfahren sowie seine Erfahrungen bei großen Rundfahrten wie Tour de France und Vuelta. In Spanien gewann Drucker 2016 die 16. Etappe. Der Routinier soll diese Qualitäten in den Dienst der Mannschaft stellen und die zuletzt schlechte Sprintvorbereitung für Elia Viviani verstärken, wie Teammanager Cédric Vasseur verdeutlicht. Drucker selbst sehe seine Rolle sowohl als Sprinthelfer als auch in der Helferrolle für Guillaume Martin im Kampf um die Gesamtwertung bei Etappenrennen.

