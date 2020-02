Jungels-​​Team beendet Zeitfahren auf Platz 2

Die Kolumbien-Rundfahrt, das erste Rennen von Bob Jungels in dieser Saison, startete am Dienstag mit einem 16,7 Kilometer langen Mannschaftszeitfahren in der Stadt Tunja. Jungels' Team Deceuninck-Quick-Step, landete am Ende auf Platz zwei und ist somit mit einer guten Leistung in den Wettbewerb gestartet.

Jungels und Co. beendeten den Kampf gegen die Uhr mit 45 Sekunden Rückstand auf das Siegerteam EF Pro Cycling, zu dem Rigoberto Uran, Tejay Van Garderen und der Kolumbianer Sergio Higuita gehören.

Das Team Ineos komplettierte das Podium als Dritter. An diesem Mittwoch steht für die Fahrer eine 152 Kilometer lange Etappe von Paipa nach Duitama. Wenn es keinen Ausreißer gibt, werden wohl die Sprinter den Sieg unter sich ausmachen.

(ng/L'essentiel)