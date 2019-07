Artikel per Mail weiterempfehlen

Alaphilippe gewinnt das Zeitfahren von Pau! https://t.co/deHUrTf393 #TDF2019 — Tour de France - DE (@letour_de) July 19, 2019

Julian Alaphilippe hat die 13. Etappe der Tour de France gewonnen und mit seinem zweiten Tagessieg das Gelbe Trikot verteidigt. Der Franzose entschied am Freitag sensationell das 27,2 Kilometer lange Einzelzeitfahren in Pau für sich und verwies Vorjahressieger und Topfavorit Geraint Thomas aus Großbritannien um 14 Sekunden auf Platz zwei. Damit baute Alaphilippe seine Führung in der Gesamtwertung der Frankreich-Rundfahrt vor Thomas auf 1:26 Minuten aus. Tages-Dritter wurde der Belgier Thomas De Gendt.

Auch auf diesem Teilstück reichte es nicht zum ersten Etappensieg für die deutschen Profis. Hoffnungsträger Tony Martin hatte in seiner Spezialdisziplin bewusst Kräfte gespart, um in den kommenden Tagen wieder als Helfer für seinen aussichtsreich platzierten Teamkollegen Kruijswijk zu agieren. Er wurde mit 6:45 Rückstand 163. Bester Deutscher wurde Emanuel Buchmann als 15., Nils Politt wurde 18.

Tourfavorit stürzt schwer

Der deutsche Meister Maximilian Schachmann, der nach der zweiten Zwischenzeit zwischenzeitlich auf Rang vier lag, stürzte in einer Kurve und schleppte sich mit einem blutigen rechten Knie und einer verletzten linken Hand ins Ziel. Dem 25-Jährigen droht bei seinem Tour-Debüt ebenso das vorzeitige Aus wie Martins Teamkollegen Wout van Aert. Der Topfavorit auf den Tagessieg nahm auf den letzten zwei Kilometern eine Kurve zu eng und blieb mit seinem Rad an einer Absperrung hängen. Nach seinem schweren Sturz wurde der 24 Jahre alte Belgier mit einem Krankenwagen weggefahren.

Auf der 14. Etappe liegt am Samstag das Ziel auf dem 2115 Meter hohen Tourmalet. Über 19 Kilometer geht es im Schnitt 7,4 Prozent hinauf. Wer hier von den Favoriten einen schwachen Tag hat, für den dürfte die Tour gelaufen sein.

(L'essentiel/dpa)