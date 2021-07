Pogacar holt das Double in den Pyréenäen

Titelverteidiger Tadej Pogacar hat auch die letzte Pyrenäen-Etappe der 108. Tour de France für sich entschieden. Der 22 Jahre alte Radfahrer feierte bei der Bergankunft in Luz Ardiden am Donnerstag bereits seinen dritten Tagessieg.

